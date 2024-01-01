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1xbet
официальный сайт
https://www.1xbet.com/

1xBet Букмекерская контора

Первоначально проект букмекерской конторы 1xBet начал свою работу в 2007 году.

Ставки в 1xBet можно делать на самые разнообразные события: спортивные состязания, киберспорт и т.д.

1xBet имеет все лицензии для осуществления своей деятельности в сети интернет. Компания зарегистрирована в Кюрасао под номером 1668/JAZ, лицензия выдана ещё при ее основании.

Официальный сайт 1xBet

На сайте букмекера «1xBet» есть хорошо продуманный интерфейс, в который входит: тёмная цветовая гамма с белоснежным шрифт.

На сайте вы можете найти 22 языка, от самых распространенных европейских до азиатских.

Главная страница официального сайта является информационным пространством, на котором пользователь помимо баннеров с бонусами может найти информацию о событиях происходящих в мире и сделать ставку онлайн.

Зеркало

Для защиты российских посетителей в 1xBet было создано зеркало. Эта страница по функционалу идентична официальному сайту букмекерской конторы.

URL-адрес нового сайта отличается от прежнего только тем, что администраторы вынуждены использовать домены с дополнительными именами для обхода блокировок в России.

Регистрация в 1xBet

Чтобы зарегистрироваться в 1xBet потребуется предоставить весь набор личных данных для идентификации личности. Вот простая инструкция из 4 пунктов:

  1. Перейдите на официальный сайт через рабочее зеркало на нашем сайте
  2. Нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Регистрация»
  3. В появившемся окне заполните следующие поля: имя, дата рождения, адрес места жительства, номер телефона, e-mail, пароль и валюту счета
  4. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»

Вход в 1xBet

Чтобы войти в личный кабинет букмекера 1xBet вам потребуется выполнить 4 простых действия, а именно:

  1. Перейдите на официальный сайт через рабочее зеркало на нашем сайте
  2. Нажмите в правом верхнем углу на кнопку Вход
  3. В появившемся окне заполните следующие поля: e-mail/телефон и личный пароль
  4. Нажмите на кнопку «Войти»

Также войти можно с помощью следующих социальных сетей: Google, VK, Telegram, Mail.RU, Яндекс, Одноклассники и Steam.

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