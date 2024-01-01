1xBet имеет все лицензии для осуществления своей деятельности в сети интернет. Компания зарегистрирована в Кюрасао под номером 1668/JAZ, лицензия выдана ещё при ее основании.

Ставки в 1xBet можно делать на самые разнообразные события: спортивные состязания, киберспорт и т.д.

Первоначально проект букмекерской конторы 1xBet начал свою работу в 2007 году.

Официальный сайт 1xBet

На сайте букмекера «1xBet» есть хорошо продуманный интерфейс, в который входит: тёмная цветовая гамма с белоснежным шрифт.

На сайте вы можете найти 22 языка, от самых распространенных европейских до азиатских.

Главная страница официального сайта является информационным пространством, на котором пользователь помимо баннеров с бонусами может найти информацию о событиях происходящих в мире и сделать ставку онлайн.