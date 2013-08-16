Они все разные, но одинаково хороши. Тут скорее эти маски для волос больше на любителя - кому больше по душе глина, а кому кефир, к примеру.

1.Яичный желток+2 ложки растительного или оливкового масла. Наносить на волосы равномерно и держать 30 мин.

2.Подходит для сухих и нормальных волос-0,5 кефира+яичный желток. Кефир нагреть и всю смесь нанести на корни волос. Держать 30-40 мин.



3.Яичный желток+ 1 ст. ложка касторового масла+ 1ст. ложка репейного масла. Распределить по всей длине волос

и оставить на 40 мин.



4.Белая глина+теплая вода, смешать и всю смесь распределить по длине волос. Держать 15 мин.