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Создан: 16.08.2013
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Написано: 3309


4 маски для сумасшедшего объема волос

Понедельник, 17 Февраля 2020 г. 15:41 + в цитатник

Они все разные, но одинаково хороши. Тут скорее эти маски для волос больше на любителя - кому больше по душе глина, а кому кефир, к примеру.

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1.Яичный желток+2 ложки растительного или оливкового масла. Наносить на волосы равномерно и держать 30 мин.

2.Подходит для сухих и нормальных волос-0,5 кефира+яичный желток. Кефир нагреть и всю смесь нанести на корни волос. Держать 30-40 мин.

3.Яичный желток+ 1 ст. ложка касторового масла+ 1ст. ложка репейного масла. Распределить по всей длине волос
и оставить на 40 мин.

4.Белая глина+теплая вода, смешать и всю смесь распределить по длине волос. Держать 15 мин.

Рубрики:  Для милых дам/Шикарные волосы
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зинчик45   обратиться по имени Вторник, 18 Февраля 2020 г. 05:27 (ссылка)
cпасибо1
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Вторник, 18 Февраля 2020 г. 18:55 (ссылка)
Спасибо большое!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Среда, 19 Февраля 2020 г. 16:42 (ссылка)
Спасибо!
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